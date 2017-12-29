Оккупанты похвастались готовым участком Крымского моста: появились свежие фото

В оккупированном Крыму полностью завершили обустройство одного участка Крымского моста на острове Тузла. Об этом сообщает "КрымИнформ".

На сфотографированном отрезке моста уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения. Дорожники еще должны нанести разметку.

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Планируется, что автомобильное движение по мосту будет запущено в декабре 2018 года, а железнодорожное – в декабре 2019 года. При этом в России утверждают, строительство идет ударными темпами, и рассчитывают, что первые автомобили смогут проехать по мосту намного раньше.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический ущерб. 29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку окончила его в ключевую фазу.