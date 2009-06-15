Скоростной трамвай в Киеве будет ездить вдвое быстрее

Ко Дню независимости в Киеве будет завершен первый этап реконструкции скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

После реконструкции почти вдвое сократится время проезда от станции Кольцевая дорога до станции Старовокзальная - с 40 минут до 23, увеличится и пропускная способность перевозки - с 12 тысяч до 20 тысяч пассажиров в час.

Кроме того, благодаря внедрению современных технологий повысится уровень шумозащиты. После завершения полной реконструкции обновленные станции линии скоростного трамвая будут оснащены системами информирования пассажиров и турникетами для удобства оплаты проезда.