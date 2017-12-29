"Укртелеком" не исключает прекращения звонков на номера lifecell

Оператор стационарной связи Укртелеком заявил об отказе мобильного оператора lifecell продлевать или заключать новый договор о взаимосоединении сетей, заявили в пресс-службе "Укртелекома".

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"Несмотря на решение lifecell прекратить договор о взаимосоединении сетей Укртелеком и lifecell, начиная с 1 января 2018 года, компания "Укртелеком" продолжит обслуживать все звонки из сети lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера 0800. Компания lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с "Укртелекомом" и отказалась от заключения нового соглашения ", - отмечается в сообщении на сайте компании.

В "Укртелекоме" заявляют, что делают "все возможное, чтобы скорее решить этот вопрос". А пока что оператор обеспечивает связь в обычном режиме".

Еще одним проблемным вопросом в компании называют желание lifecell поднять ставку интерконнекта за услугой звонков на номеру 0800 с текущей в 23 копейки/минута до 36 копеек/минута. В свою очередь "Укртелеком" предлагает снизить эту ставку до 15 копеек/минута.

Напомним, что в августе 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решила снизить ставку интерконнекта между сетями с 23 копеек/минута по 15 копеек/минута. По подсчетам регулятора себестоимость интерконнекта составляет около 5-7 копеек за минуту.