В Киеве начал курсировать муниципальный паром

Левый и правый берега Днепра в Киеве теперь будут соединять не только мосты, а и муниципальный паром.

Как сообщает ICTV, сегодня паром отправился в свой первый рейс в семь утра с Осокорков. Остановки - Березняки, мост Метро и финиширует на Почтовой площади.

Время маршрута - час сорок минут. На каждой остановке паром стоит не больше 5 минут.

Одно судно может вместить до 500 человек и будет курсировать вплоть до октября. На причалах накануне завершили обустройство павильонов, установили турникеты и билетные кассы. Для перевозок город арендовал два прогулочных катера - это свыше 400 тысяч гривень в месяц. Полная стоимость билета, чтобы проект окупился, должна достигать семи гривень.