В новогоднюю ночь жители Киева смогут добраться домой за 4 гривни (видео)
03:40, 30 декабря 2017
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Киевляне и гости столицы смогут без проблем вернуться в свои дома непосредственно в новогоднюю ночь.
30 декабря "Киевпасстранс" запустит сразу четыре ночных маршрута. Об этом сообщает программа "ДжеДАІ".
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Интервал движения - час. Кроме того, киевляне и гости столицы смогут без проблем вернуться домой и непосредственно в новогоднюю ночь - ночные маршруты будут работать постоянно. Стоимость проезда, как и в обычные дни, составляет 4 гривны.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в период новогодних праздников будет изменена работа троллейбусов № 6, № 16 и № 18. Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года 1 января 2018 года будет работать круглосуточно.
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