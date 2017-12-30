В новогоднюю ночь жители Киева смогут добраться домой за 4 гривни (видео)

30 декабря "Киевпасстранс" запустит сразу четыре ночных маршрута. Об этом сообщает программа "ДжеДАІ".

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Интервал движения - час. Кроме того, киевляне и гости столицы смогут без проблем вернуться домой и непосредственно в новогоднюю ночь - ночные маршруты будут работать постоянно. Стоимость проезда, как и в обычные дни, составляет 4 гривны.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в период новогодних праздников будет изменена работа троллейбусов № 6, № 16 и № 18. Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года 1 января 2018 года будет работать круглосуточно.