В Харькове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать дольше

В Харькове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на три час дольше. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент инфраструктуры мэрии.

Читайте такжеВ Днепре в новогоднюю ночь будет работать общественный транспортПодчеркивается, что это связано с проведением общегородских новогодних мероприятий.

Так, харьковский метрополитен будет работать до 3:00 1 января 2018 года.

Кроме того, в 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.