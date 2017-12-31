В Харькове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать дольше
02:15, 31 декабря 2017Транспорт/Связь
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В частности, харьковский метрополитен будет работать до 3:00 1 января 2018 года.
По основным направлениям будут ходить также трамваи, троллейбусы и автобусы \ NewsRoom
В Харькове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на три час дольше. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент инфраструктуры мэрии.
Читайте такжеВ Днепре в новогоднюю ночь будет работать общественный транспортПодчеркивается, что это связано с проведением общегородских новогодних мероприятий.
Так, харьковский метрополитен будет работать до 3:00 1 января 2018 года.
Кроме того, в 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.
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