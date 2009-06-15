«Залив» сдал очередное судно

Керченский судостроительный завод «Залив», один из партнеров холдинговой компании «АвтоКрАЗ», спустил на воду очередное судно, заказанное компанией Damen Shipyards Bergum.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга, сотрудничество между судостроительного завода «Залив» и голландской компании Damen Shipyards Bergum продолжается уже около десяти лет.

Одним из последних совместных проектов стала серия комбинированных сухогрузов 7200DWT общим стальным весом 2375 тонн каждый. За последние два года «Залив» построил и передал заказчику четыре судна этой серии.

Кроме того, стороны намерены обсудить возможность размещения на «Заливе» дополнительного объема модернизационных работ на корпусах этой серии.

В настоящее время стапельный комплекс «Залива» полностью загружен заказами компании Damen. Закладка последнего из них – корпуса контейнеровоза – состоялась 17 апреля т.г. На начало июня готовность данного заказа составляет 60%.

В настоящее время «Залив» работает над 11 контрактами. Сформированный на сегодняшний день портфель заказов завода предполагает его загрузку до осени 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО "Судостроительный завод "Залив" – одно из ведущих судостроительных предприятий на территории Восточной Европы, имеющее две технологические линии постройки судов: стапель грузоподъемностью 2300 тонн и сухой док длиной 360 м и шириной 60 м.

Ежегодно на заводе строится до 3-4 корпусов сухогрузов и контейнеровозов, ремонтируется до 35 судов различного класса.

100% продукции и услуг предприятие экспортирует в Голландию, Испанию, Великобританию, Грецию, Норвегию, Россию, Румынию и другие страны.

Судостроительный завод «Залив» закончил 2008 год с убытком 87,712 млн. грн., увеличив чистый доход на 46%, или 75,725 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 240,4 млн. грн.

Завод контролирует группа банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.