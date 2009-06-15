ЮЗЖД предотвратила расхищения грузов на 135 тыс. грн.

С начала 2009 года работники военизированной охраны Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) предупредили 64 случая разворовывания грузов, материальных ценностей и имущества железной дороги на сумму свыше 135 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, при этом 88 злоумышленников, которые пытались совершить грабеж, задержаны и переданы правоохранительным органам.

Кроме того, за 5 месяцев текущего года работники военизированной охраны задержали 1845 человек за нарушение правил поведения, установленных на железнодорожном транспорте. Правонарушители уплатили около 17 тыс. грн. штрафов.

Согласно сообщению, служба военизированной охраны Юго-Западной железной дороги совместно с подразделениями МВД в этом году провела 1733 оперативно-профилактических мероприятия, направленных на предотвращение несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.