Air France получит 67,4 млн. долл. страховки

Французская авиакомпания Air France, самолет которой разбился 1 июня над Атлантикой, должна получить страховой чек на сумму 67,4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По данным источника агентства, сумма страховки за разбившийся А330 выплачивается несколькими страховыми компаниями, в числе которых Axa Corporate Solutions, которая покроет 12,5% (8,4 миллиона евро) от всей страховой суммы.

Согласно монреальской конвенции Международной организации гражданской авиации, авиаперевозчик несет ответственность за выплату компенсаций семьям погибших при катастрофе. "Список всех, кто имеет право на получение этих компенсаций, еще не определен, и ввиду этого мы еще не можем оценить общую сумму по каждому индивидуальному случаю", - сказала пресс-секретарь Axa Corporate Solutions.

Рейс Air France 447 вылетел 1 июня из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда борт находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в мире за последние восемь лет и самой крупной за 75-летнюю историю Air France.

В настоящее время поисковики обнаружили уже 50 тел с борта пропавшего самолета. Поисковая операция продлится до 19 июня, но эти сроки могут быть продлены.