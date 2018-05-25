Минтранс и Кризис: победа за 10 раундов?..

Мировой кризис привел к повсеместной разработке планов противодействия, по снижению его влияния на ту или иную сферу экономики, поиску превентивных мер. В Украине первым министерством, которое официально представило свой антикризисный план, стало Минтранссвязи. В целом, ведомство очертило 10 антикризисных шагов. Речь идет о стабилизации всего комплекса путем широкого развития подведомственных отраслей как в период кризиса, так и на перспективу.

После презентации антикризисных действий в мае министерство запустило несколько проектов. Среди них: открытие второй железнодорожной ветки Долинская – Николаев, стоимость реконструкции которой превысила 240 млн.грн., презентация плана развития морского порта «Южный» до 2015 года стоимостью почти 1 млрд. долл. и запуск первого Ан-148.

Поиск грузов

Начнем с начала. Так, в минувший вторник министр транспорта и связи Иосиф Винский открыл вторую ветку железнодорожного направления Долинская – Николаев. Если в 2008 году пропускная способность направления составляла 10 пар грузовых поездов, то после модернизации она увеличилась до 18 пар.

Открытие ветки в период кризиса не случайно: сейчас, когда потоки грузов в направлении западных границ упали, в сторону портов наоборот отмечается значительный потенциал. В связи с этим необходимо развитие припортовой инфраструктуры железных дорог, особенно в крымском направлении. Вообще в этом году в развитие припортовой инфраструктуры железные дороги рассчитывают направить около 1,5 млрд. грн.

«Благодаря запуску второй железнодорожной ветки Долинская – Николаев будет увеличена пропускная способность железных дорог в направлении Крыма и портов Черного моря», - отмечает Винский. Таким образом ведомство рассчитывает решить острые вопросы перегруженности железнодорожных линий в направлении морских портов в пиковые периоды.

В то же время, на прошлой неделе при участии министра был представлен план развития одного из крупнейших украинских морских портов – порта «Южный». План, презентованный начальником порта Юрием Круком, стал первым стратегическим документом в плане развития порта за годы независимости. «Затем будет «Одесса», все крупные порты, и я очень надеюсь, что мы радикальным образом улучшим их деятельность», - отметил министр.

План порта «Южный» - одновременно антикризисный и нацеленный на перспективу. Он предусматривает мощное развитие до 2015 года, и отдаленные планы до 2025 г.: уже к 2015 году объемы перевалки грузов в порту вырастут в 2,3 раза – с 35 млн. млн. тонн до 81 млн. тонн, к 2025 – до 129 млн. тонн. Таким образом, в 2025 году объемы грузооборота «Южного» должны составить столько, сколько сейчас за год перерабатывают в целом все морские порты Украины.

В том, что к тому времени у ворот «Южного» появятся такие объемы грузов, Винский не сомневается, правда, с учетом ряда «но». Во-первых, по его словам, необходимо принять закон о морских портах, который парламент никак не может поддержать. «Пока этого не случится, мы не будем привлекательны для тех, кто выстраивает стратегию именно через наши порты», - подчеркивает И.Винский. По словам министра, объемы грузов, которые могли бы перерабатываться в отечественных портах, из-за неэффективной работы в предыдущие годы ушли в порты других стран. «Для того, чтобы мы их вернули, нужно просто лучше работать, если говорить в общем. Нужно создавать правовое, регуляторное поле лучше, кадровое обеспечение лучше», - считает министр. По его словам, анализ показывает, что наши порты, с точки зрения работы с Россией, Азией и т.д., «более предпочтительны и более перспективны».

Программу «Южного» планируется реализовать за счет собственных средств предприятия, банковских кредитов, отечественных и иностранных инвестиций. При этом 310 млн. долл. составят собственные инвестиции порта, 600 млн. долл. – средства инвесторов и операторов портовой деятельности.

Привлечение инвестиций

Инвестиции могут поддержать отрасль, но они, в нынешних условиях, приходят к нам очень неохотно. Первое, на что делает ставку И.Винский в «антикризис-плане», это - создание эффективной системы работы по привлечению инвесторов в отрасль, диалог с Международными финансовыми организациями по привлечению кредитов, формирование новых источников финансирования строительства дорог, развитие инфраструктуры и обновление основных фондов отрасли.

Также повышения доходности от инвестиций в Минтрансе ожидают за счет отказа от договоров о совместной деятельности, которые существенно влияют на денежные поступления. Ведь при таких договорах госпредприятия получают меньше, чем инвесторы, которые пользуются государственной инфраструктурой. «Договоры о совместной деятельности неэффективны. Никаких инвестиций и доходов кроме кабальных условий для портов и убытков государству они не принесли», - подчеркивает И.Винский. В то же время, по-видимому, не все идет гладко – если ранее планировалось избавиться от таких договоров к июлю, то сейчас эти сроки отодвинуты до конца года.

При этом в Минтрансе намерены не только привлекать инвестиции, но и повышать доходность. В частности, И.Винский не согласен со скидками, установленными на перевозку продукции ГМК железными дорогами. Ведь «Укрзализныця» прогнозирует, что в условиях кризиса из-за снижения объемов перевозок недосчитается в этом году 12 млрд. грн. Минтранс предлагает создать систему, при которой тарифы на транспорте автоматически зависели бы от инфляции, что упростит работу и поставит предприятия отрасли в менее зависимое финансовое положение. «Если на 1 мая общий индекс цен в государстве стал плюс 4, то почему мы должны искать другой механизм? Должен быть механизм, при котором тарифы подтягиваются к реальной ситуации в экономике. С опозданием в 2-3 месяца, но это должно быть в автоматическом режиме», - считает министр.

То есть, в Минтрансе рассчитывают постепенно отойти от перекрестного субсидирования пассажирских ж/д перевозок за счет грузовых. Кроме того, планируется установить систему свободных тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом на пригородных и междугородных маршрутах.

Реформирование

В рамках инициированных министерством реформ в железнодорожной отрасли, к примеру, речь идет о создании госпредприятия, которое при 100% управлении государством в будущем будет акционировано.

«В рамках реализации реформ одна из основных задач – это разделение функций «Укрзализныци» на хозяйственное управление и государственное регулирование. Для реализации этой задачи нужно создать на базе «Укрзализныци» единый субъект хозяйственного управления с правом юридического лица, а на базе Департамента железнодорожного транспорта создать правительственный орган, который будет заниматься государственным регулированием работы железнодорожного транспорта», - отмечает И.Винский.

Кроме того, уже проводится реорганизация морского и речного органов управления в Укрморречадминистрацию, запланирована и в Укравтодоре. Как считает министр, государственная политика должна осуществляться через правительственный орган в составе Минтранссвязи.

Смена управленцев

Антикризисный план также предусматривает проведение еще одной реформы, точнее, мини-реформы, но на этот раз кадровой. Как уверен министр, в условиях кризиса необходимо повышать профессиональный уровень кадров и создать жесткую систему мотивации. И.Винский не исключает привлечения в отрасль менеджеров, зарекомендовавших себя с хорошей стороны при работе в частных компаниях. Имена пока не называются, но можно вспомнить Михаила Чубая, который не так давно из негосударственной акционерной компании «Укрречфлот» перешел на госслужбу, возглавив морскую и речную администрацию министерства. Любопытно, что министр не обращает внимания на критику и жестко проводит кадровые ротации. Но тут в памяти всплывает ситуации на железных дорогах, в морских портах, менеджмент которых, судя по всему, довести до совершенства пока никак не удается.

И.Винский намерен также бороться с теми, кто цепко ухватился за шатающееся под ними кресло. Вспомним продолжающуюся до сих пор эпопею с увольнением начальника Ильичевского морского порта. Дабы такое не продолжалось, министр заявил, что инициирует изменения в трудовое законодательство, согласно которым «набедокурившему» высшему должностному лицу выплачивают 3 месячных зарплаты, и без каких-либо дополнительных условий - будь-то пребывание на больничном, или другая причина – смещают с должности. Более того, с целью упредить возможные нарушения в подотраслях, в мае И.Винский создал при министерстве отдел внутренних расследований.

Антикризисный план предусматривает еще ряд шагов, среди которых - развитие пассажирских перевозок, поиск новых технологий и вопросы энергосбережения. При этом И.Винский констатирует, что пока отрасль держится на плаву и серьезных катаклизмов за прошедшие с октября 8 месяцев не произошло. Главное, с чем столкнулась отрасль - падение грузоперевозок, на чем, судя по всему, и будут концентрироваться в каждом «раунде» боя с кризисом.

Егор Черняхов (УНИАН)