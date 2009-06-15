Заседание украинско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству

18-19 июня в Киеве состоится третье заседание украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, в ходе заседания комиссии будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере визовой политики, в топливно-энергетическом секторе, в сельском хозяйстве, в сфере транспорта, строительства, туризма, военно-технического сотрудничества, взаимодействия таможенных служб, использования космического пространства в мирных целях.