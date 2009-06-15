Заседание украинско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству
14:37, 15 июня 2009Транспорт/Связь
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Состоится 18-19 июня в Киеве
18-19 июня в Киеве состоится третье заседание украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, в ходе заседания комиссии будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере визовой политики, в топливно-энергетическом секторе, в сельском хозяйстве, в сфере транспорта, строительства, туризма, военно-технического сотрудничества, взаимодействия таможенных служб, использования космического пространства в мирных целях.
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