Минтранс хочет гибко регулировать тарифы в СВ вагонах

Министерство транспорта и связи Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта разработали проект постановления Кабинета министров Украины «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом».

Как сообщает УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, проект постановления предусматривает предоставление полномочий министерству самостоятельно устанавливать тарифы на перевозку пассажиров в СВ вагонах во внутреннем и международном сообщении.

Как считают в министерстве, новый порядок сделает пассажирские перевозки в СВ вагонах более доступными, поскольку у министерства появится возможность гибкого изменения тарифов в зависимости от спроса, сезонности, направления, времени приобретения билетов. Гибкая система изменения тарифов предусматривает как увеличение, так и уменьшение тарифов в соответствии с общими принципами ценообразования.

Такая дифференциация тарифов предоставит возможность, в частности, их корректировать с помощью системы коэффициентов, которые будут предусмотрены для установления скидки на стоимость проезда на непопулярные маршруты; в период сниженного спроса на пассажирские перевозки; для организованных групп пассажиров.

При этом установка тарифов на перевозку пассажиров в СВ вагонах будет предусматривать мониторинг целого ряда макро- и микроэкономических показателей, которые влияют на ценообразование, в том числе будет отслеживаться уровень платежеспособности населения.

Без изменений остается установление тарифов на перевозку пассажиров в общих, плацкартных и купейных вагонах железнодорожным транспортом, тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в международном и внутреннем сообщении (Минтранссвязи по согласованию с Минэкономики) и Порядок установления пригородных тарифов (железными дорогами по согласованию с местными облгосадминистрациями).

В министерстве напоминают, что процесс утверждения тарифов занимает до 3 месяцев, так как они подлежат согласованию Минэкономики, Госкомпредпринимательства; профсоюзов, Федерации работодателей Украины и пр.

В то же время, как напоминают в министерстве, железнодорожные тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом не в полной мере покрывают себестоимость перевозок, не учитывают качества услуг и условий перевозки.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ давно говорил о необходимости предоставления Минтрансу функций по установлению и гибкому регулированию тарифов в СВ вагонах (однако ранее предлагалось включить и купейные) в зависимости от спроса, пиковых дней и пр.

Справка УНИАН. В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 1996 года № 1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регуляции цен (тарифов)» тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем и международном сообщении утверждаются Министерством транспорта и связи Украины по согласованию с Министерством экономики Украины. Данные тарифы подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины.