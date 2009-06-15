"Сухой" доведет портфель заказов на "Sukhoi Superjet-100" до 150

Российская авиакорпорация "Сухой" планирует до конца текущего года довести портфель заказов на Sukhoi Superjet 100 до 150 самолетов, заявил в понедельник журналистам глава корпораций "Сухой" и "МиГ" Михаил Погосян, сообщает РИА Новости.

"Мы планируем подписать ряд соглашений на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 и довести портфель наших заказов до 150 самолетов", - сказал Погосян.

По его словам, компания надеется, что общий объем продаж составит более тысячи самолетов, причем 30% из них пойдут на внутренний, 70% - на внешний рынок. "Мы рассчитываем, что основные результаты по программе будут получены в течение 5-15 лет. Хотя я думаю, что цикл производства этих самолетов будет намного больше", - отметил глава "Сухого". По словам Погосяна, "Сухой" планирует завершить основные сертификационные испытания самолета Superjet 100 в этом году и получить сертификат Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) в 2010 году. "Мы ставим задачу выхода к 2012 году на производство 70 самолетов в год и в перспективе - завоевание 20% мирового рынка самолетов, которые работают в классе региональных", - сказал глава корпорации.

Он отметил, что сегодня испытания проходят два самолета Superjet 100. Третий подключится к ним в июле. "В производстве сегодня находятся 13 самолетов для авиакомпаний. По нашим планам, первые четыре самолета будут готовы к поставкам в конце этого года - для "Аэрофлота"и "Армавиа", - сказал Погосян.

Superjet 100 - первый российский гражданский самолет, который создается в условиях беспрецедентной для России широкой международной кооперации. В проекте задействовано более 30 крупнейших мировых авиакосмических компаний, поставщиков систем и комплектующих. Семейство авиалайнеров состоит из четырех ближнемагистральных самолетов пассажировместимостью 78 и 98 кресел в конфигурации с базовой и увеличенной дальностью.