Ющенко поручил СНБОУ и МИД освободить украинских моряков

Президент Украины Виктор Ющенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) и МИД страны принять меры для освобождения украинских граждан, захваченных пиратами на судах "Ариана"и "Марафон". Об этом сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.

"В связи с напряженностью, что остается в решении проблемы освобождения украинских граждан, захваченных пиратами на судах "Ариана" и "Марафон", прошу безотлагательно принять дополнительные меры, особенно в части усиления международного взаимодействия, для освобождения экипажей судов", - говорится в поручении Ющенко, которое процитировала его пресс-секретарь.

Президент обязал МИД на постоянной основе информировать семьи моряков о действиях по защите прав и интересов граждан Украины, прежде всего их безопасности. О предпринимаемых мерах и развитии ситуации секретарь СНБОУ и министр иностранных дел должны докладывать главе государства лично, отметила Ванникова.

Балкер "Ариана" с 24 гражданами Украины на борту сомалийские пираты захватили 2 мая. За освобождение судна и экипажа требуют 10 миллионов долларов. В СМИ появилась информация о том, что пираты применяют силу к морякам. Голландское судно "Марафон"с грузом кокса было захвачено сомалийскими пиратами 7 мая. Экипаж судна состоит из восьми граждан Украины.