Ющенко обеспокоен затягиванием с запуском новых мостов в Запорожье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО чрезвычайно обеспокоен ситуацией, которая сложилась в Запорожье в связи с затягиванием введения в эксплуатацию автотранспортной магистрали через Днепр и считает, что премьер-министр должен принять безотлагательные меры для решения вопроса финансирования строительства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в его письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

«По сообщению руководства области и города, из-за активизации процесса разрушения аварийных конструкций автодорожного проезда по сооружениям дамбы ДнепроГЭСа, исчерпанности несущей способности мостов им. Преображенского, на которые приходится самая большая транспортная нагрузка в городе, потребность в закрытии мостов, которые на сегодня эксплуатируются, может возникнуть уже в ближайшее время», - отмечает Президент Украины.

Однако, отмечает глава государства, продолжения строительства такого важного для функционирования города объекта, как автомагистраль через Днепр, на сегодня под угрозой. Это вызвано как задержкой с перечислением предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» бюджетных ассигнований главным распорядителем, так и недостаточностью заложенного в бюджет финансового ресурса.

С целью недопущения транспортного коллапса в Запорожье, а также техногенной катастрофы в результате дальнейшей интенсивной нагрузки автодорожного проезда по сооружениям дамбы ДнепроГЭСа и мостам им. Преображенского, Президент просит премьер-министра принять безотлагательные меры для решения вопроса финансирования строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, в том числе путем направления на эти цели дополнительного объема финансовых ресурсов в соответствии с обоснованными потребностями.