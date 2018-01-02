На украинские дороги в этом году выделят 47 миллиардов - Омелян

Украинская автодорожная отрасль в 2018 году получит порядка 47 миллиардов гривень финансирования за счет гарантированного государственного финансирования и дополнительных источников. Об этом на своей странице в сети Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 миллиарда гривень плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 миллиардов гривень", - написал министр.

Омелян напомнил, что с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров автодорог, остальные 120 тысяч километров передаются на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

Министр также напомнил, что с 1 января 2018 года предельная скорость в населенных пунктах ограничена до 50 километров/час.

Также, по словам Омеляна, с 1 января в Украине значительно повышены штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Так, за управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10,2 тысячи гривень, а за повторное такое нарушение – 40,8 тысячи гривень. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20,4 тысячи гривень, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40,8 тысячи гривень. За превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3,4 тысячи гривень, ранее он был 510 гривень.

"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Больше НДС и акциз платить не нужно. Ждем массового появления украинских "блях" во всех государствах ЕС. Верю, что украинцы выберут именно этот - экологический и почти с нулевыми затратами при эксплуатации - вид транспорта. Например, владелец электрического Nissan Leaf только на топливе экономит минимум 50 тысяч гривень ежегодно. Это не считая того, что стоимость ТО также в разы меньше", - написал Омелян.

Как сообщал УНИАН, финансирование дорожного строительства в Украине в 2017 году составило около 20 миллиардов гривень. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в 2018 году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысячи километров дорог государственного значения.