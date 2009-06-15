Перевозка грузов в Украине за 5 месяцев снизилась на 32%

За январь-май 2009 г. предприятия транспорта Украины перевезли 261,3 млн. т грузов, что на 32,3% меньше, чем за январь-май 2008. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, грузооборот за этот период составил 137,0 млрд. т/км, что меньше на 36,6% аналогичного показателя 2008 года. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 33,7%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 48,0%, Юго-Западной – на 39,1%, Южной – на 36,7%, Донецкой – на 35,1% Приднепровской – на 33,3%, Одесской – на 27,4%. Уменьшение грузооборота произошло также на автомобильном транспорте (на 11,9%), авиационном (на 18,8%), трубопроводном (на 42,9%), морском (на 56,3%), речном (на 66,7%).

Перевозка грузов железными дорогами уменьшилась на 32,2% - до 148,5 млн. т, в том числе отправка снизилась на 30,6%.Отправка грузов уменьшилась на Львовской железной дороге – на 40,8%, Одесской – на 39,9%, Юго-Западной – на 38,8%, Приднепровской – на 33,4%, Донецкой – на 26,6%, Южной – на 14,3%. В частности, отправка цемента снизилась на 52,6%, строительных материалов – на 51,0%, лесных грузов – на 44,4%, утиля черных металлов – на 39,3%, черных металлов – на 40,9%, кокса – на 31,0%, железной и марганцевой руды – на 32,7%, нефти и нефтепродуктов – на 32,4%, химических и минеральных удобрений – на 33,2%, каменного угля – на 13,7%. При этом отправка зерна и продуктов перемола выросла в 2,3 раза.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 2,9 млн. т, что на 62,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 73,8%, морского транспорта – на 47,4%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 53,8%, речным – на 62,9%.

Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 12,6% - до 64,8 млн. т. Переработка импортных грузов уменьшилась на 55,1%, транзитных грузов – на 19,5% и внутреннего сообщения – на 64,9%. Переработка экспортных грузов выросла на 18,1%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 26,0% и составило 6,7 тыс. единиц.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) в январе-мае 2009 года перевезли 48,8 млн. т грузов, что на 30,0% меньше, чем в январе-мае 2008 года, выполнили грузооборот в объеме 12,3 млрд. т/км, который сократился на 11,9%.

За 5 месяцев 2009 г. авиационным транспортом перевезено 34,2 тыс. т грузов, что на 25,1% меньше объема января-мая 2008 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 137,6 млн. т/км, что на 18,8% меньше.

Магистральными трубопроводами за 5 месяцев транспортировано 61,1 млн. т грузов, что на 31,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Напомним, за первый квартал 2009 г. предприятия транспорта Украины перевезли 153,0 млн. тонн грузов, что составило 67,1% от объема перевозок грузов в 1-м квартале 2008 г .

Справка УНИАН. За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за 2008 год составил 491,7 млрд. т/км, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.