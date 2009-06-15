Совет директоров ГАЗа может возглавить экс-президент GM

Бывший вице-президент американского автомобилестроительного гиганта General Motors (GM) Бо Андерсон выразил согласие занять пост председателя совета директоров ОАО "ГАЗ", сменив действующего председателя Эрика Эберхардсона, пришедшего в 2005 году с поста главы представителя Volvo Construction Equipment в России, говорится в сообщении "ГАЗа".

"Экс-вице-президент GM Бо Андерсон принял предложение акционеров "ГАЗ"о вхождении в состав совета директоров компании. Предварительно с ним обсуждалась возможность избрания его на пост председателя совета директоров "ГАЗ", и акционеры выражают надежду, что эта кандидатура будет избрана. На данный момент вице-президент GM назначен главным консультантом действующего совета директоров "ГАЗ"и советником Олега Дерипаски по автомобилестроению", - говорится в сообщении, передает РИА Новости. Бо Андерсон (Bo I. Andersson) начал карьеру в автомобилестроительной отрасли в 1987 году в должности менеджера GM по взаимодействию с компанией Saab. В 1990 году был назначен вице-президентом Saab по закупкам. В 1993 году вернулся в GM в качестве исполнительного директора по закупкам электротехники, в 1994 возглавил группу по закупкам химических компонентов. После нескольких лет работы на руководящих позициях, в 1997 году он получил должность вице-президента по закупкам европейского отделения GM. В 1999 году Андерсон возглавил направление по международным закупкам GM. С апреля 2007 года по июнь 2009 года - вице-президент GM US по глобальной политике закупок и развитию сети поставщиков. Для избрания нового главы совета директоров акционерами ГАЗа будет инициировано проведение внеочередного собрания акционеров "ГАЗ", отмечается в сообщении. Годовое собрание акционеров состоится 29 июня, на нем будет избираться новый состав совета директоров. В соответствии с корпоративными процедурами, заявки от акционеров с предложениями кандидатов в члены совета директоров были приняты до 1 февраля 2009 года. "В связи с невозможностью в силу законодательных ограничений внести изменение в список ранее заявленных кандидатов, акционерами ОАО "ГАЗ"будет направлено соответствующее обращение в совет директоров компании с целью созыва внеочередного собрания и предложения Бо Андерсона кандидатом в совет директоров", - поясняется в пресс-релизе. В нем отмечается, что в связи с изменением ситуации в компании и в отрасли в целом перед "Группой ГАЗ"возникла необходимость по решению важнейших задач по реструктуризации бизнеса, созданию нового поколения модельного ряда, повышению качества производства автомобильной техники до уровня мировых стандартов, улучшению ключевых показателей эффективности бизнеса. ОАО "ГАЗ"входит в группу компаний "ГАЗ", являющуюся крупнейшим российским производителем коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. В состав группы также входят 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания LDV, сбытовые и сервисные структуры. Консолидированная выручка от реализации "Группы ГАЗ"в 2008 году составила 143 миллиарда рублей.