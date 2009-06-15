«Богдан» готов обеспечить Украину качественными автобусами

Корпорация «Богдан» заявляет о готовности обеспечить Украину отечественными качественными автобусами к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года (Евро-2012).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что в среду, 17 июня, перед началом заседания Кабинета министров Украины Корпорация «Богдан» намерена продемонстрировать членам правительства новые автобусы из модельного ряда «Богдан»: средний городской автобус "Богдан А 601.10" и туристический автобус "Богдан А 401".

«Сегодня отечественные автобусостроители способны обеспечить украинские города новыми современными автобусами в рамках подготовки к Евро-2012», - отметил президент Корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

При этом он выразил недоумение относительно определенных инициатив завозить б/у автобусы в страну, где работают собственные заводы. «Зачем нам сегодня завозить старую, бывшую в использовании технику, когда украинские предприятия способны изготовлять автобусы класса «люкс», обеспечивая соотечественников рабочими местами и достойной заработной платой?» - сказал О.СВИНАРЧУК.

Также в компании отмечают, что на сегодняшний день Корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, которые позволяют ей изготовлять до 9 000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до сверхбольшого.

Напомним, в 2008 году Корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долларов. В планах - введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и др.

В апреле 2006 года в Луцке в рамках программы рокировки производства была открыта первая очередь автобусного производства по выпуску автобусов среднего, большого и особо большого класса. Вторая очередь будет открыта в 2009 году.

В 2008 году Корпорация «Богдан» увеличила производство автобусов и троллейбусов на площадках автомобильного завода «Богдан» в Черкассах и Луцке на 16,1%, или на 524 штуки, по сравнению с 2007 годом, до 3775 штук.