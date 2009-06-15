ОМТП за 5 месяцев сократил перевалку наливных грузов на 36%

ГП «Одесский морской торговый порт» за 5 месяцев т.г. сократил перевалку грузов на 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 2 млн. 25 тыс. тонн. В частности, перевалка наливных грузов сократилась на 36,3% - до 867,7 тыс. т, перевалка сухогрузов выросла на 3,3%, до 1 млн. 362 тыс. т.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба порта.

В частности, из наливных грузов перевалка нефтеналивных грузов снизилась на 40,2%, до 755 тыс. т. Из сухих грузов перевалка хлебных грузов выросла в 2,2 раза – до 368,4 тыс. т, руды навалом – в 4 раза, до 229,7 тыс. т. В то же время перевалка сахара-сырца сократилась на 36,9%, до 102,4 тыс. т, черных металлов – на 18,8%, до 431,3 тыс. т, контейнеров – в 2 раза, до 215,7 тыс. т.

Напомним, за 5 месяцев т.г. морские порты Украины в целом снизили перевалку грузов на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - с 55 млн. 089 тыс. тонн до 44 млн. 170 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год.

На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

Порт имеет 46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м.

В 2008 году ГП «Одесский морской торговый порт» увеличило грузоперевалку на 10,2% по сравнению с 2007 годом, - с 31 млн. 369 тыс. до 34 млн. 562 тыс. тонн. В частности, перевалка сухих грузов по итогам года выросла на 9,2% – до 17 млн. 366 тыс. тонн, наливных – на 11,2%, до 17 млн. 197 тыс. тонн.