Ограничения новые, штрафы старые: новые санкции за нарушение ПДД еще не начали действовать

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не начала действовать.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

В министерстве напомнили, что Кабинет министров Украины одобрил инициированные МВД изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения.

В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений дорожного движения, изменения в Порядке выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиление ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

"Для внедрения определенных инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабинета министров Украины", - отметили в МВД.

Таким образом, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года (Постановление КМУ от 10.11.2017 №883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения").

"Уже работает новый Порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне первое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Если таких нарушений было не больше двух, или вообще не было - гражданин обменивает временное свидетельство на постоянное (Постановление КМУ от 10.11.2017 №885 "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами").

"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Итак, новая система штрафов еще не начала действовать", - подчеркнули в МВД.

В МВД напомнили, что предлагают установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час.

За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Кроме того, в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен.

Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен, добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, которое получило его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что, если в течение 2 лет лицо совершает не больше двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.