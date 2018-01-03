Не больше 50 км/час: журналисты проверили, придерживаются ли украинцы новых правил дорожного движения (видео)

В Украине уже вторые сутки действуют изменения в правила дорожного движения. Скорость в городах ограничена до 50 километров в час. Журналисты программы ТСН проверили, придерживаются ли украинцы новых правил.

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«По столичному проспекту Бандеры автомобилисты "летают" со скоростью 90, а по Крещатику умудряются ехать со скоростью 80 километров в час. И это несмотря на то, что уже вторые сутки в Украине действуют изменения в правила дорожного движения. Скорость в городах ограничена до 50 километров в час, иначе предусмотрен штраф – 3,4 тыс. грн», - идет речь в сюжете.

Журналисты, вооруженные радаром для измерения скорости, с самого утра проверяли, стала ли столица более медленной, а значит - безопаснее. Аппарат – достаточно точный, в соответствии с характеристиками, погрешность измерения не превышает двух километров в час.

Уже на первых километрах путешествия съемочная группа понимает, что, кроме них, 50 км/ч никто не едет. Даже мусоровоз обгоняет.

На проспекте Бандеры 50 километров не едет ни одна машина. Рекордсменом оказывается автомобиль, который пролетел со скоростью 117 километров в час. На Крещатике на красный свет авто пролетело со скоростью 86 км/час.

Вторая часть эксперимента – журналистка садится за руль и едет по проспекту Победы, чтобы узнать, реально ли соблюдать правила в таком потоке и чувствовать себя комфортно. Авто постоянно нервно обгоняют, мигают, просят уступить полосу. Чтобы не мешать другим, приходится ехать быстрее.

В полиции ситуацию на дорогах после изменения правил движения пока не комментируют. Водители на патрульных вообще не обращают внимания. Ездят все, как и раньше, быстро.

Напомним, когда принимали новые правила, в полиции обещали – в первом квартале этого года вернуть систему фотофиксации и так называемые "письма счастья". Штрафы за превышение уже увеличили – до 3,4 тыс. грн. Все это должно было бы замедлить движение по городским улицам. Но пока что так же, как и было, резюмируют журналисты.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не начала действовать. Изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины.