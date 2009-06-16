Chrysler открыл первый завод

Американский автопроизводитель Chrysler Group в понедельник объявил, что открыл первый завод после того, как компания перенесла процедуру технического банкротства и реструктуризации, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным Chrysler, речь идет о небольшом заводе по производству спортивных автомобилей Viper в Детройте. Представители компании заявили, что большинство других предприятий начнут функционировать в последнюю неделю июня.

Chrysler был вынужден закрыть все свои предприятия 4 мая, когда подал в федеральный суд прошение о защите от кредиторов согласно закону о банкротстве. Реструктуризация Chrysler, в результате чего была образована новая компания Chrysler Group, была завершена 10 июня после продажи главных активов американского автогиганта итальянскому концерну Fiat.

Компанию на 68% будет контролировать профсоюз автопромышленников (United Auto Workers) и его фонд медстрахования. Fiat будет контролировать 20%, правительства США и Канады будут иметь контроль над остальными 12%.