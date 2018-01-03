За год украинцы купили более 82 тысяч авто: тройка лидеров продаж

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Как отметили представители ассоциации, весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику.

Так, в первом месяце года продажи увеличились на 51% и только в ноябре спрос на новые легковые автомобили показал результат на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Согласно сообщению, в девяти из двенадцати месяцев лидирующую позицию на рынке новых легковых автомобилей удерживала японская марка Toyota, которая в очередной раз продемонстрировала высокий показатель реализации по итогам года. В 2017 году новым легковым автомобилям марки Toyota было выдано 9696 регистрационных номеров, что на 26% больше, чем годом ранее.

Второй по популярности маркой в Украине стала Renault. Эта французская марка трижды в прошлом году возглавляла рейтинг брендов: в феврале, марте и декабре. Результат Renault по итогам года - 8671 зарегистрированных авто, что на 36% кбольше по сравнению с 2016 годом.

На третьем месте Volkswagen, автомобили которого выбрали 6525 автомобилиста. Относительно предыдущего года показатель VW вырос на 30%.

В декабре в Украине было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей. По сравнению с декабрьским показателем 2016 года рынок новых легковых авто вырос на 21%. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в прошлом 2017 году.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.