Инфраструктурный ренессанс: в небесах, на суше и воде

Ушедший год стал рекордным по количеству отремонтированных дорог в Украине за последние пять лет. По данным «Укравтодора», капитально отремонтировано около 2100 километров автодорог. Рекорд удалось установить благодаря увеличению в 2017 году финансирования дорожного строительства - до 20 млрд грн. Между тем, почивать на лаврах пока рано, так как 2 тысячи километров отремонтированных дорог – это только капля в украинском дорожном море. Еще в начале 2017 года чиновники заявляли, что из 170 тысяч километров сети дорожного покрытия Украины 95% находилось в ненадлежащем состоянии. Чтобы справиться с этой задачей, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, необходимо выделять порядка 50 млрд грн в год на протяжении пяти лет. Такая сумма может стать реальностью уже в этом году. Власти обещают увеличить финансирование строительства дорог до 46 млрд грн. Как уверяют чиновники, это стало возможным благодаря созданию защищенной статьи доходов - специального Дорожного фонда, который заработал с 1 января 2018 года. Наполнять его будут поступления от налога на топливо. Правда, заработать на полную силу фонд сможет только с 1 января 2020 года, когда 100% поступлений от акциза на нефтепродукты пойдут в него. А в текущем году поступления составят 50% от акциза.

Также определен механизм распределения средств из Дорожного фонда. Планируется 60% направить на дороги государственного значения, 35% - на строительство дорог местного значения и 5% - на безопасность движения. Такое распределение вызвано децентрализацией дорог, которая заработала с 1 января. Теперь 120 тысяч километров дорог передается на баланс областей, а под управлением «Укравтодора» останется только 50 тысяч км дорог международного значения. Так что теперь местным органам власти предстоит самим решать, какие дороги и когда ремонтировать.

Однако в украинских реалиях отремонтировать дорогу это - полдела. Главное, чтобы свеженький асфальт не растаял весной вместе со снегом. В Мининфраструктуры уверяют, что уже внедрена система гарантии качества построенных или отремонтированных дорог.

«В 2017 году такая гарантия составляет от 5 лет. Количество дефектов в этом году было достаточно высоким – 25%. Мы заставили каждого подрядчика в рамках гарантии провести ремонт», - сказал глава ведомства Владимир Омелян.

Еще в ушедшем году была внедрена система мониторинга качества дорог COST, которая независимая от правительства. Эксперты COST самостоятельно мониторят качество построенных дорог, составляют рейтинг областей по качеству дорог и указывают на недостатки.

В этом году должна заработать система FIDIC. Согласно ей, обязательным условием контракта на ремонт дорог будет привлечение независимого инженера, который своей репутацией гарантирует надлежащее качество тендерных процедур и принятие в эксплуатацию объекта.

Благодаря увеличению финансирования этот год обещает порадовать украинцев масштабным строительством дорог. По прогнозам министра инфраструктуры, в нашей стране может быть отремонтировано около 4-5 тысяч км дорожного полотна.

Кстати, сам Омелян в ушедшем году находился в центре скандалов. Больше всего запомнилась его борьба за «Укрзализныцю», которая в конце января 2017 года была выведена из подчинения Мининфрастуктуры и передана в управление Министерству экономического развития и торговли. Причиной этого решения стали споры между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом о работе экс-главы «Укрзализныци» и по совместительству гитариста польской рок-группы Войцеха Балчуна. С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял его в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В конце концов, министру удалось добиться своего – в начале августа Кабинет министров уволил Балчуна, а в конце августа суд признал недействительным правительственное постановление о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфраструктуры. Но говорить о достижении успеха после этих решений пока рано. Междоусобная борьба ничего полезного не принесла госкомпании, которая так и осталась со своими старыми проблемами, наиболее острой и масштабной из которых является коррупция. Практически и дня не было, чтобы правоохранительные органы не заявляли о проведении обысков в компании, аресте чиновников среднего звена. При этом СМИ и эксперты неоднократно подчеркивали: на «Укрзализныцю» куда большее влияние имел не министр, а сказочно богатые братья, народные депутаты от БПП Богдан и Ярослав Дубневичи (последний, к слову, является и главой Комитета Верховной Рады по транспорту). Неудивительно, что принадлежащие Дубневичам фирмы зачастую являлись победителями тендеров «Укрзализныци» на миллиарды гривен.

Министр всячески критиковал деятельность этих парламентариев и даже неоднократно призывал силовые структуры расследовать их деяния. Однако пока безрезультатно. Так что битва за госкомпанию в 2018 году развернется с новой силой. Тем более что предстоит избрание членов наблюдательного совета и менеджмента «Укрзализныци». Пока же «рулит» одной из крупнейших госкомпанией в ранге исполняющего обязанности Евгений Кравцов. И при нем железнодорожники, по оценке того же министра Омеляна, из-за коррупции теряют 10-15 млрд грн в год.

Неукротимые лоукосты

Ушедший год был полон событий не только на украинской земле, но и в небе. Авиаотрасль подарила немало огорчений, однако были и положительные эмоции. Обо всем по порядку.

Пожалуй, самым громким разочарованием стал не состоявшийся приход на наш рынок ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair. Эпическая борьба началась еще в первых месяцах 2017 года. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян стал подогревать тему дешевых авиаперевозок и заявил, что Мининфрастуруктуры ведет переговоры с данной авиакомпанией. Эта новость вызвала огромный общественный резонанс, так как Ryanair известна тем, что предлагает пассажирам достаточно низкие цены на рейсы (около 20 евро).

После томительного ожидания, в марте Ryanair заявила об открытии с октября 2017 года 11 рейсов из аэропортов «Борисполь» и «Львов». Казалось, что все уже решено. Но потом настало двухмесячное затишье, после которого гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что подписание контракта с лоукост-авиакомпанией не позволит предприятию заработать 2 млрд грн потенциальных доходов в год. Он отказался подписывать договор, пока не будут учтены требования аэропорта. Часть экспертного сообщества поддержала позицию Рябикина, у других она вызвала удивление. Министр Омелян и вовсе назвал его заявление фикцией.

Кстати, скандал с заходом Ryanair в Украину - не первый для этой компании и, наверное, не последний. В международных бизнес-школах кейсы захода авиакомпании в разные страны и аэропорты преподаются студентам как пример жестких и высокоэффективных переговоров, так как Ryanair присуща агрессивная стратегия достижения своих целей. Как бы там ни было, но итогом публичных споров стало заявление Ryanair об уходе из Украины в связи с несоблюдением должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Мининфраструктуры. А украинцы, которые успели купить билеты, были вынуждены их сдавать. В этом контексте стоит отметить, что не только отечественные пассажиры прочувствовали дискомфорт от действий Ryanair, но и европейские. А все потому, что в сентябре-октябре авиакомпания отменила около 2000 рейсов из-за проблем с графиками работы пилотов и неправильным расчетом отпусков. О претензиях к Ryanair в связи с отменой рейсов заявили власти нескольких стран ЕС.

Будем надеяться, что отмененных рейсов у Ryanair будет как можно меньше. Ведь Омелян пообещал, что ирландский лоукост выйдет на украинский рынок в этом году.

«Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас уже финализируются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом «Борисполь», он был и с аэропортом Львова. 2018 год однозначно будет годом дешевых авиаперевозок», - сказал министр.

Поэтому ожидаем в следующем году новой саги под названием «второй заход на посадку ирландского лоукостера в Украине».

Для авиапассажиров ушедший год запомнился и позитивными моментами. Несмотря на провал с Ryanair, украинцы все же получили более широкие возможности для путешествий. Так, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» объявила о снижении стоимости своих билетов при раннем бронировании. Теперь при покупке билетов за 10 месяцев тарифы составляют: 249 грн - внутри Украины, международное сообщение - от 587 грн до 1087 грн.

Кроме того, в ушедшем году украинское небо пополнилось и новыми лоукостами. Так, в декабре итальянская авиакомпания ErnestAirlines запустила регулярные рейсы из Киева и Львова в Милан, Неаполь и Венецию. Теперь жители Украины могут слетать в Италию примерно за 50 евро. Кроме того, с марта начнет полеты бюджетный авиаперевозчик с 100% долей украинского капитала - SkyUp. И удешевление перелетов прочувствует на себе украинец в полной мере. К примеру, билет из Киева в Одессу будет стоить от 499 гривен в одну сторону. Мининфраструктуры ожидает, что новый игрок принесет глобальные изменения на рынке пассажирских авиаперевозок. Еще глава ведомства Владимир Омелян заявил, что ведет переговоры с двумя авиакомпаниями о выходе на наш рынок, которые будут иметь минимум 51% отечественного капитала. Также в наступившем году обещает начать полеты и лоукост Eurowings по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием рейсов в Дюссельдорф. А венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir в этом году существенно расширит сеть своих маршрутов: весной 2018 года планируется запуск новых рейсов из Киева в столицу Португалии Лиссабон и столицу Эстонии Таллинн, а из Львова - в польские Гданьск и Катовице, немецкий Дортмунд. Также WizzAir с 18 сентября начнет выполнять полеты из Львова в Лондон (Великобритания) по цене от 30 евро. Кроме того, впервые за долгое время авиакомпания WizzAir начнет летать из Харькова в Дортмунд и Катовице. Безусловно, открытие новых рейсов и приход авиакомпаний, работающих в сфере бюджетных перевозок, должны стимулировать авиарынок на конкурентную борьбу. Соответственно, для пассажиров это означает снижение цен на билеты.

Поднять паруса

Для водных владений Украины ушедший год выдался достаточно позитивным. Можно с уверенностью сказать, что события 2017-го могут стать настоящим плацдармом для прорыва водной отрасли в наступившем году. Одним из таких событий стало решение Кабинета министров снизить с 1 января 2018 года все ставки портовых сборов до 20%. Также правительство распорядилось, начиная с 1 января, снизить обязательную норму отчислений в государственный бюджет от прибыли предприятий морехозяйственного комплекса до 50% с 75%. По оценкам Администрации морских портов Украины (АМПУ), которая объединяет госпредприятия морского хозяйства, снижение обязательной нормы отчислений в госбюджет позволит морпортам получить дополнительно около 800 млн грн инвестиций.

Хотя, даже без снижения нормы отчислений в госбюджет, в ушедшем году АМПУ направила 1,87 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов в морской отрасли. Это - почти в 3 раза больше, по сравнению с 2016 годом. Правда, данная сумма могла бы быть еще выше, ведь финплан на 2017 год предусматривал направить на инвестиции 3,9 млрд грн. Но, по словам руководителя пресс-службы АМПУ Юлии Романской, выполнить задачу не удалось в связи с поздним ее утверждением. «Это ниже, чем было в финплане, так как закладывали 3,9 млрд грн. Однако он был принят только в июне и, соответственно, освоение началось лишь во втором полугодии», - сказала она.

Вместе с тем, за средства, которые удалось освоить, были начаты жизненно необходимые для морских портов работы по дноуглублению. Самыми масштабными стали в морском торговом порту «Южный» (Одесская область), которые выполняет китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). За дноуглубления морских подходных каналов китайцы получат около 1,65 млрд грн. Похоже, что АМПУ не собирается останавливаться на достигнутом и в 2018 году. Уже был объявлен тендер по отбору подрядчика для проведения дноуглубления в портах «Мариуполь» и «Бердянск» на сумму 500 млн грн.

Также в наступившем году должно произойти небывалое для Украины событие – сразу два крупнейших мировых портовых оператора могут зайти на наш рынок. Гонконгский Hutchison Ports уже подал в Фонд государственного имущества заявку на аренду причалов в порту «Черноморск».

«Впереди еще тендер Фонда госимущества, тонны бюрократии, но это важнейший шаг для Украины. В 2018 году крупнейший мировой оператор контейнерных терминалов имеет все шансы начать работу в Украине. Это будет их первый актив в Черноморском бассейне», - подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Планирует зайти на наш рынок и оператор из ОАЭ – DP World. Он может начать работу в порту «Южный» до конца 2018 года. По оценкам министра, DP World может инвестировать в портовую отрасль Украины от 500 млн до 1 млрд долл.

Помимо моря, в ушедшем году было уделено внимание и украинским рекам, о которых уже давно подзабыли. По оценкам экспертов, грузовые перевозки по внутренним водным путям за период с 1991 года по 2017 год упали в 10 раз, до 6 млн тонн в год. Переломить негативную тенденцию попыталась Верховная Рада, приняв закон о стимулировании речного судоходства в Украине. Он дает право физическим лицам-предпринимателям, у которых есть суда, осуществлять перевозки под флагом Украины, тогда как ранее такое право было только у юридических лиц, которые зарегистрированы на территории нашей страны. Кроме того, закон разрешает транспортировать грузы под украинским флагом судами, которые находятся в собственности компаний с иностранным капиталом. По мнению Омеляна, закон позволит либерализировать речные перевозки, создать конкуренцию и увеличить объем речных грузоперевозок до 30-35 млн тонн ежегодно.

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект «О внутреннем водном транспорте». Документ предусматривает создание Администрации внутренних водных путей Украины, которая, помимо их содержания, будет заниматься и эффективным использованием стратегических объектов внутреннего водного транспорта. Кроме того, предполагается введение единого целевого речного сбора и упразднение ряда других сборов для упрощения организации судоходства по внутренним водным путям страны. Эксперты уверены, что принятие этого закона позволит сделать огромный шаг в развитии речных перевозок. Но поддержит ли законопроект парламент, станет ясно в начале этого года.

Как видим, Украина стоит на пороге ренессанса в одной из ключевых для отраслей – транспортной. Успешная реализация намеченных на 2018 год многомиллиардных проектов станет хорошим подспорьем для роста отечественной экономики. Однако нужно отчетливо понимать - до полноценной интеграции Украины в европейскую транспортную сеть ещё очень и очень далеко.

Александр Куницкий