В «Жулянах» к октябрю завершат реконструкцию аэродрома

Аэропорт «Киев» («Жуляны») до 30 сентября текущего года планирует завершить реконструкцию аэродромной части в рамках реконструкции аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции гендиректор аэропорта Сергей НИКИФОРОВ.

По его словам, на сегодня из 2310 метров построенной полосы введено в эксплуатацию 2160 метров, остальная часть будет введена после завершения строительства рулежных дорожек.

В частности, из трех рулежных дорожек осталось завершить две – первую до конца этого месяца, вторую – до конца следующего месяца.

По словам гендиректора, затем займутся строительством перрона и до 30 сентября завершат установку светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.

Как подчеркнул С.НИКИФОРОВ, сегодня проблем с финансированием нет, хотя они были в начале года.

По его словам, до 30 сентября в аэродром вложат еще около 50 млн. грн. на асфальтобетонные работы, 10 млн. грн. – на светосигнальное оборудование.

С начала этого года в строительство вложили 8 млн. грн., в 2008-м – 79 млн. грн.

Кроме того, аэропорт занимается модернизацией наземной спецтехники.

Как отметил С.НИКИФОРОВ, с мая аэропорт уже начал работу, в частности выполняется один грузовой рейс и 15-20 чартерных бизнес-рейсов в день.

Как подчеркнул гендиректор аэропорта, переговоры с авиакомпаниями относительно базировки в «Жулянах» уже ведутся, однако более активно их начнут вести после завершения реконструкции аэродрома полностью.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пассажиров в час.