Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 миллиардов гривень
По результатам 2017 года лидером по перечислению средств на реконструкцию дорог стала Одесская таможня, которая направила 2,350 млрд грн.
Украинские таможни в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов за 2017 год перечислили на развитие дорожной инфраструктуры 12,312 млрд грн.
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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
«Благодаря перевыполнению Государственной фискальной службой Украины индикативов по обеспечению таможенных поступлений в бюджет за 2017 год, в рамках таможенного эксперимента на развитие дорожной инфраструктуры направлено 12,312 млрд грн», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по результатам прошлого года Одесская таможня ДФС направила 2,350 млрд грн, Киевская – 1,884 млрд грн, Львовская – 1,115 млрд грн, Киевская городская – 1,39 млрд грн и Донецкая таможня – 1,28 млрд грн.
Также в ведомстве добавили, что эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2018 год.
Как сообщал УНИАН, украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов с сентября 2015 года по декабрь 2016 года направили 2,81 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях.