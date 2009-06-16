Авиакомпания «Хорс» начнет регулярные рейсы в Симферополь

Авиакомпания «Хорс» с 23 июня начнет регулярные рейсы в Симферополь из аэропорта «Киев» («Жуляны»).

Как передает корреспондент УНИАН, презентационное начало регулярных рейсов из аэропорта «Киев», которое начнет авиакомпания «Хорс», состоялось сегодня в аэропорту.

Как сообщил президент авиакомпании «Хорс» Сергей ТОМЧАНИ, полеты будут выполняться на самолете McDonnell Douglas 82. Рейсы будут выполняться сначала 5 раз в неделю, один рейс в день, с постепенным доведением – параллельно с реконструкцией аэродрома – до двух раз в день.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пассажиров в час.

Сейчас аэропорт «Киев» («Жуляны») проводит реконструкцию аэродрома. Взлетная полоса увеличена с 1800 метров до 2310 метров, что позволяет принимать «Жулянам» такие большие самолеты как McDonnell Douglas, "Боинг" и "Эйрбас".