Продажи новых авто в Европе падают

Продажи новых автомобилей в Европе упали в мае на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего год - до 1,270 тыс. машин, падение продолжается 13 месяц подряд, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), передает РИА Новости.

За период с января по май 2009 года продажи новых автомобилей в Европе упали в целом на 13,9%. Падение продаж в январе составило - 27%, в феврале - 18,3% , в марте - 9% и в апреле - 12,3%. В марте падение продаж замедлилось, поскольку многие страны Европы оказали государственную помощь своим автопроизводителям.

Продажи в Германии в мае значительно выросли - на 39,7%, что связано с государственными дотациями германским автопроизводителям. Рост продаж также зарегистрирован во Франции - на 11,8%, Австрии - на 4,8% и Греции - на 5,1%.

В остальных странах Западной Европы продажи новых автомобилей продолжили падение. Так, в Испании снижение составило 38,7%, в Швеции - 30,6%, в Великобритании - 24,8% и в Италии - 8,6%.

В странах Восточной Европы рост продаж отмечен в Словакии - на 46,4% и в Чехии - на 20,5%. В остальных странах падение продолжается. Так, в Румынии продажи новых автомобилей снизились в мае на 53,4%, в Венгрии - на 66% и в Польше - на 3,6%. Самое сильное падение отмечено в Латвии - на 80,4%.

При составлении статистических отчетов Европейская ассоциация автопроизводителей использует данные 28 стран Европы - стран ЕС, за исключением Мальты и Кипра, и стран европейской ассоциации свободной торговли - Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, в Украине в мае было продано 12,7 тысячи новых автомобилей. В мае 2009 года отечественные автодилеры реализовали 12,7 тысячи автомобилей. Это на 74% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.