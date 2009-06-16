В Житомире бастуют водители трамваев и троллейбусов

Житомире водители трамваев и троллейбусов проводят забастовку с требованиями выплаты долгов по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в областном центре полностью прекращено движение трамваев и троллейбусов.

Также водители пикетируют здание трамвайно-троллейбусного управления.

Общая сумма долга превышает 5,5 млн. грн.

В городском совете критическую ситуацию с задержкой зарплаты работникам Житомирского ТТУ объясняют отсутствием финансирования разницы в тарифах за перевозки льготников, которые пользуются городским транспортом. В этом году ТТУ запланировано перечислить из городского бюджета 11,8 млн. грн. субвенции, но пока ТТУ получило только 2,3 млн. грн., половину из которых – наличными, остальные составляют взаимозачеты. В связи с этим на предприятии сложилась сложная финансовая ситуация

На последней сессии Житомирского облсовета депутаты выделили ТТУ 1 млн. грн. из областного бюджета, однако эти деньги предприятие пока не получило.