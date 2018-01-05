"Укрзализныця" увеличит количество касс из-за спроса на поездки в ЕС

ПАО "Укрзализныця" увеличит количество международных касс в связи с ростом объемов перевозок пассажиров в страны ЕС.

Об этом сообщил и.о. главы правления общества Евгений Кравцов в Twitter, передает Экономическая правда.

По его словам, расширение сети международных билетных касс железнодорожники начнут с регионального филиала "Донецкая железная дорога". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске.

Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС. pic.twitter.com/1pvxmYYcx1 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 4, 2018

Как сообщил Кравцов, в 2017 году по международному сообщению Украина - ЕС перевезено в 5,5 раза больше, чем в 2016-м. За 11 месяцев поездами за границу путешествовали 205 тысяч пассажиров.

"В графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 гг. мы расширили сеть маршрутов в страны ЕС. Пассажиры могут путешествовать в Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию, Австрию, а в Чехию с пересадкой на станции Кошице на поезд № 240 Кошице - Прага", - рассказал и.о. главы.

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"Мы работаем с коллегами из иностранных железных дорог для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения. Сейчас отрабатываем нормативные и технические вопросы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что билеты на все международные поезда начнут продавать онлайн.