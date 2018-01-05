Аэропорт "Львов" в 2017 году увеличил пассажиропоток на 46,3% – до 1 млн пассажиров

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2016 годом на 46,3% - до 1,08 млн человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, по результатам деятельности аэропорта в 2017 году на международных рейсах было перевезено 906 тыс. пасс., а на внутренних - 174 тыс. пасс.

При этом в декабре 2017 года пассажиропоток составил 80,6 тыс. человек, что на 40,1% больше, чем в прошлом году.

Согласно сообщению, количество авиарейсов, выполненных из/в аэропорт, выросло на 27,5% и составило 955.

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Как сообщал УНИАН, в 2016 году аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток по сравнению с 2015 годом на 29,4% - до 738 тыс. человек

Международный государственный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).