«Богдан» выплатил доход за 16-й купонный период по облигациям серии «А»

Автомобильный завод «Богдан» (ОАО «Луцкий автомобильный завод»), который входит в состав корпорации «Богдан», 15 июня выплатил доход за шестнадцатый купонный период по облигациям серии "А" из расчета 14% годовых в размере 4 млн. 207 тыс. 125,2 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что общая сумма выплат составила 71 млн. 360 тыс. 845,28 грн.

Напомним, номинальная сумма выпуска составляет 130 млн. грн, срок обращения – 5 лет (дата погашения – 14 июня 2010 года). Продолжительность процентного периода – 91 день.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" - один из наибольших субъектов украинского автомобильного рынка, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов.

В сентябре 2008 года Корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г.Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.