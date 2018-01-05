В Житомире состоялась встреча с китайской компанией, которая будет реализовывать проект Северной объездной дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Житомирской области, 4 января состоялась первая рабочая встреча руководства с представителями китайской компании, которая будет реализовывать реконструкцию Северной объездной Житомира, или, как его еще называют, Северного обхода.

"Господин Чен, представитель компании Sinohydro Corporation Limited (КНР), в начале встречи выразил радость по поводу встречи с украинскими коллегами и по дальнейшей реализации данного проекта", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что руководство Службы автомобильных дорог в Житомирской области в свою очередь пообещало гостям помощь и поддержку в работе. Кроме того, было инициировано создание рабочей комиссии, которая будет следить за ходом выполнения и приемкой работ.

Во время разговора представители иностранной компании также интересовались возможностью ограничить дорожное движение на автомагистрали при реконструкции, отводом земельных участков для расширения пути, наличием необходимой дополнительной материальной базы, особенностью работы зимой.

Кроме того, были совместно намечены первые шаги работы: размещение производственной базы, решения вопроса переноса существующих коммуникаций и создание заказов на производство железобетонных конструкций для строительства искусственных сооружений.

Напомним, на Житомирщине проведут на реконструкцию Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06 "Киев – Чоп". Контракт заключен между Укравтодором и китайской компанией.

"Автомобильная дорога М-06 "Киев – Львов – Чоп" пересекает Украину с Востока на Запад и обеспечивает выход в страны ЕС. Это - основной транзитный коридор через территорию Украины, который обеспечивает выход на Венгрию, Словакию и Польшу. Эта дорога включена в европейский маршрута Е40, входит в международного транспортного коридора №3 и национального коридора "Европа – Азия" ", - напоминают в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.