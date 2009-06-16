"Ильюшин финанс Ко" поставит Британии 10 грузовых самолетов Ил-96-400Т

Компания "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) намерена поставить десять грузовых самолетов Ил-96-400Т в Великобританию, сообщил РИА Новости генеральный директор этой крупнейшей российской авиализинговой компании Александр Рубцов в ходе работы юбилейного авиакосмического салона в Ле-Бурже. "Речь идет о 10 грузовых самолетах Ил-96-400Т. Ориентировочные сроки поставки - 2011 год", - сказал Рубцов, пояснив, что название английской компании озвучивать пока преждевременно. По его словам, каталожная стоимость самолета Ил-96-400Т составляет около 100 миллионов долларов. Широкофюзеляжный самолет Ил-96-400Т способен принять на борт 92 тонны груза, машина оснащается российскими двигателями ПС-90.

ИФК была создана в 1999 году по инициативе "Авиационного комплекса С. В. Ильюшина". Основное направление деятельности компании - финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства, финансирование экспортных поставок. ИФК входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).