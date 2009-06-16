Объем капинвестиций «Укртелекома» в 1-м квартале - 183 млн. грн.

Объем капитальных инвестиций «Укртелекома» в первом квартале 2009 года составил 183,5 млн. грн. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, в первом квартале 2009 года в эксплуатацию введены основные фонды на 98,7 млн. грн., в т.ч. 304 порта широкополосного доступа, 13,8 тыс. номеров телефонной емкости.

За отчетный период также введено в эксплуатацию 85 объектов, на которых установлено 108 точек широкополосного доступа с использованием оборудования Wi-Fi доступа. Услугами этой сети в первом квартале 2009 года воспользовалось свыше 26 тыс. пользователей, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания «Укртелеком» - национальный оператор местной и мобильной телефонии. Компания является монополистом на рынке местной телефонной связи (более 10,3 млн. абонентов), оказывает услуги мобильной связи (более 260 тыс. абонентов на конец мая 2009 года), услуги широкополосного доступа в Интернет.

За первый квартал 2009 года ОАО “Укртелеком“ предостаило услуги связи на 1 963 млн. гривен, в т.ч. фиксированной связи – на 1 941 млн. грн. Финансовый результат от обычной деятельности в первом квартале 2009 года составил 180,9 млн. грн. убытков против 97,5 млн. грн. убытков в первом квартале 2008 года.