КМУ разрешил строительство БКД вокруг Киева и дороги Одесса–Рени

Кабинет Министров Украины дополнил Перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, добавив в него Большую кольцевую автомобильную дорогу (БКД) вокруг Киева протяженностью 213 км и автодорогу Одесса–Рени протяженностью 261 км.

Соответствующее постановление Кабмина (№569 от 10 июня т.г.) размещено на правительственном сайте.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС отметил, что первоочередными проектами, на его взгляд, являются строительство киевской Окружной дороги, а также дорог Львов–Краковец, Львов–Броды, Киев–Винница и Одесса–Рени.

Кабинет Министров Украины распоряжением (№ 326-р от 22 февраля 2008 г.) утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Протяженность дороги – 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы (шириной от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева. Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Строительство дороги планируется осуществить в три этапа. Начало строительства запланировано на 2008 год, окончание – на 2015 год. Ориентировочная стоимость строительства – 25,3 млрд. грн.

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ 13 мая 2009 года провел встречу с представителями компании Grup Tarradellas (Испания), в ходе которой стороны обсудили возможное участие Grup Tarradellas в строительстве, эксплуатации и обслуживании автодорог Одесса–Рени, Винница–Киев, Харьков–Щербаковка на концессионных условиях.

Председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК в середине 2008 года просил Кабмин предоставить ОГА право на заключение договора с инвесторами о строительстве автодороги Одесса–Рени, которая станет неотъемлемой частью международного транспортного кольца вокруг Черного моря.

По его словам, к реализации этого проекта уже проявили интерес несколько крупных европейских компаний. В частности, рассматривались два варианта строительства автотрассы – на основе концессии или путем получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере 5 млрд. евро под гарантии украинского правительства.

10 апреля 2008 года в ходе встречи с одесскими журналистами министр транспорта И.ВИНСКИЙ сообщил, что автотрасса Одесса–Рени будет строиться на концессионной основе или на частные средства.