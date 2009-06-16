Завтра ДЖД проведет презентацию 27 вагонов-ресторанов и 8 вагонов-кафе

Завтра, 17 июня, в 13.00 на вокзале Ясиноватая (Донецк) состоится презентация 27 вагонов-ресторанов и 8 вагонов-кафе, которые Донецкая железная дорога (ДЖД) готова передать в аренду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе железной дороги, целью передачи в аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе является повышение доходов в пассажирской службе.

Плата за аренду данных вагонов устанавливается на основании проведенной независимой экспертной оценки и рассчитывается в зависимости от рентабельности направления курсирования и технического состояния вагонов.

Срок аренды – 1 год. Раскрытие тендерных предложений состоится 25 июня т.г.

Среди обязательных условий договора: объект аренды, срок аренды, арендная плата с учетом ее индексации, порядок, время и место организации загрузки и выгрузки вагонов в пунктах формирования и оборота поездов продуктами питания, восстановление арендованного имущества и условия его возвращения, ответственность сторон, а также страхование арендатором взятого им в аренду имущества и пр.

Кроме того, все работники вагона-ресторана должны проходить спецобучение, а также предрейсовые, периодические, повторные, внеплановые инструктажи по безопасности движения, пожарной безопасности, охране труда совместно с членами бригады поезда, в составе которого курсирует вагон-ресторан или вагон-кафе.

Как отмечают на ДЖД, установление условий передачи в аренду и эксплуатации арендованных вагонов-ресторанов и вагонов-кафе позволит более эффективно использовать государственное имущество, создать более комфортные условия для проезда, получить дополнительные доходы для покрытия расходов железных дорог на содержание эксплуатационного парка вагонов-ресторанов и вагонов-кафе.

По информации пресс-службы, Донецкая железная дорога разработала механизмы предоставления в аренду вагонов-ресторанов (кафе) с учетом соблюдения требований безопасности движения, пожарной безопасности, санитарных требований, гарантии уровня и культуры обслуживания.

Напомним, Львовская железная дорога 10 июня т.г. объявила конкурс на предоставление в аренду 24 вагонов-ресторанов и 10 вагонов-кафе. Раскрытие предложений запланировано на 30 июня т.г.