"Сухой" продал 24 самолета Sukhoi Superjet 100 "Авиализингу"

Российская компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписала на авиасалоне в Ле Бурже контракт на продажу 24 новых лайнеров Sukhoi Superjet 100 фирме "Авиализинг".

Твердый контракт с пермской компанией, которая преимущественно сдает в аренду подержанные самолеты российским региональным авиакомпаниям, последовал на следующий день после сделки "Сухого" с венгерским авиаперевозчиком Malev.

Malev заказал 30 самолетов Sukhoi Superjet 100, однако эта сделка не удивила экспертов, поскольку сама компания Malev была куплена российским "Внешэкономбанком" в начале этого года.

Самолет Sukhoi Superjet 100 на 98 пассажиров, разработанный для маршрутов средней дальности (до 4 тыс км), является первым пассажирским самолетом, доведенным российской авиаиндустрией до коммерческой реализации в постсоветские времена.

В этом году Парижский авиасалон в аэропорту Ле Бурже открылся на фоне рекордных убытков страдающих от кризиса авиакомпаний, что снизило ожидания аналитиков относительно заключаемых сделок.

Самолеты старые и новые

Компания "Авиализинг" основным направлением своего бизнеса называет лизинг самолетов - это форма продажи в рассрочку или долгосрочной аренды с возможностью выкупа.

Чаще всего, как сказано на сайте компании, объектом лизинга являются подержанные самолеты, разработанные еще в советские времена, типа Ту-154.

Предварительный заказ на самолеты Sukhoi Superjet 100 "Авиализинг" разместил на самолете в Фарнборо на юге Англии в 2008 году.

Компания сообщала о планах распределить заказанные лайнеры между шестью российскими перевозчиками.

"Что касается этой партии самолетов, то на все из них у нас есть заказчики. Наш сегмент - авиарынок РФ, и самолеты будут поставлены российским авиакомпаниям", - заявил в Ле Бурже вице-президент "Авиализинга" Виктор Новиков.

Sukhoi Superjet 100 разрабатывался совместно с Boeing и был впервые показан в Комсомольске-на-Амуре в 2007 году.

По данным "Сухого", всего на сегодняшний день у компании 122 твердых заказа на самолеты этой модели.