«Укртелеком» снизил в 1-м квартале доходы от междугородной связина 38%

Объем доходов «Укртелекома» от предоставления услуг междугородной фиксированной телефонной связи в первом квартале 2009 года снизился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 467 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, при этом объем доходов «Укртелекома» от международной фиксированной телефонной связи за отчетный период вырос на 29,2% по сравнению с первым кварталом 2008 года и составил 437 млн. грн.

Объем доходов компании от предоставления услуг местной фиксированной телефонной связи в первом квартале т.г. увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 738 млн. грн.

На 10,2% увеличился объем доходов компании от услуг, предоставленных бизнес-абонентам, удельный вес которых в общей сумме доходов «Укртелекома» достиг 4,9% в первом квартале 2009 года против 4,4% в первом квартале 2008 года.

По состоянию на конец первого квартала 2009 года в «Укртелекоме» насчитывалось 210,5 тыс. пользователей услуг мобильной связи, которые сгенерировали 22 млн. грн. доходов.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – национальный оператор местной и мобильной телефонии. Компания является монополистом на рынке местной телефонной связи (более 10,3 млн. абонентов), оказывает услуги мобильной связи (более 270 тыс. абонентов на конец мая 2009 года), услуги широкополосного доступа в Интернет.

За первый квартал 2009 года ОАО «Укртелеком» предоставило услуг связи на 1 963 млн. грн., в т.ч. фиксированной связи – на 1 941 млн. грн. Финансовый результат от обычной деятельности в первом квартале 2009 года составил 180,9 млн. грн. убытков против 97,5 млн. грн. убытков в первом квартале 2008 года.