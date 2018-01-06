Всего $4 тысячи: в Украине будут продавать самые дешевые в мире авто (видео)

В Украину для сертификации прибыла первая партия индийского автомобиля Bajaj Qute, который считается самым дешевым в мире, сообщает Auto-consulting.

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Формально, Bajaj Qute - это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с ценой около 4 тысяч долларов.

Длина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а высота - 1650 мм. Автомобиль оснащен одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость - 70 км/час. Масса - 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км.

Благодаря размерам диаметр поворотного круга индийского авто составляет 3,5 м.

Отмечается, что компания-импортер надеется, что в Украине Bajaj Qute заинтересует курьерские службы и компании, которые занимаются доставкой мелких товаров.