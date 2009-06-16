Ющенко просят ветировать изменения в закон о радиочастотном ресурсе

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой ветировать Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

Об этом говорится в открытом письме ИнАУ на имя Президента Украины, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению ИнАУ, принятый Верховной Радой 11 июня т.г. в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса) создает условия для злоупотреблений и коррупции.

В письме, в частности, отмечается, что принятыми изменениями «предпринята попытка урегулировать вопрос переоформления лицензий» на пользование радиочастотным ресурсом Украины и разрешений на эксплуатацию при реорганизации юридического лица путем деления и выделения. Также закон предоставляет пользователям право обращаться в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) с целью перераспределения радиочастотного ресурса.

С этой целью законом предлагается внести изменения в ст. 34 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», которая регламентирует процедуру переоформления лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, и определить одним из оснований для переоформления этих лицензий реорганизацию пользователей радиочастотного ресурса путем деления и выделения, а также представления в НКРС общего заявления о перераспределении выделенных им полос радиочастот.

«С нашей точки зрения, соответствующий закон не согласовывается с положениями действующего законодательства в сфере регулирования пользования радиочастотным ресурсом Украины, не отвечает современным экономическим условиям, а также может создать условия для злоупотреблений, коррупции и искажения конкуренции в соответствующей сфере», – отмечается в письме ИнАУ.

Как отмечается в письме, «отдельное удивление» вызывает норма закона относительно переоформления лицензии на пользование радиочастотным ресурсом на основании представления несколькими лицензиатами общего заявления относительно переоформления. Здесь, по мнению ИнАУ, «имеются откровенно коррупционные признаки».

Как говорится в письме, этим законом не устанавливаются ни критерии, ни порядок переоформления нескольких лицензий, не предусматривается возможность выставления соответствующих частот на конкурс или тендер, что однозначно будет искажать конкуренцию на рынке телекоммуникаций и «создавать предпосылки для заговора одних пользователей радиочастотного ресурса с целью ограничения потребностей других участников рынка».

Это решение, отмечается в письме, является антиконкурентным» и узаконит право пользователей «торговать» радиочастотным ресурсом, а не использовать в установленном законодательством порядке.

По мнению ИнАУ, изменения в Закон «О радиочастотном ресурсе Украины» могут нанести значительный ущерб госбюджету, поскольку, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (№ 200 от 22 февраля 2006 г.), стоимость выдачи новой лицензии на пользование радиочастотным ресурсом может достигать десятков миллионов гривен, в то время как переоформление любой лицензии стоит лишь 170 грн.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) создана в 2000 году и является одним из крупнейших профессиональных объединений на рынке украинского Интернета. В настоящий момент Ассоциация объединяет около 90 участников.