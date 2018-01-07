Автобусные остановки в столице могут передать частному бизнесу

В Киеве объявили конкурс на привлечение инвесторов для обустройства остановок общественного транспорта. Конкурс проводится Департаментом экономики и инвестиций КГГА, а всего частному бизнесу предлагают 994 остановки, сообщают "Наші гроші".

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Они распределены на два больших лота: первый включает 242 остановки, а второй - 109. Еще две трети разбиты на меньшие лоты по 10-50 штук. Ориентировочная стоимость каждого остановочной комплекса составляет 355 тысяч гривень. В эту сумму входит павильон ожидания (15 квадратных метров) – 115 тысяч гривень, киоск (до 15 квадратных метров) – 149 тысяч гривень, благоустройство территории – 50 тысяч гривень, информационное табло – 40 тысяч гривень, кнопка тревоги – 1 тысяча гривень.

При этом, покупатель лота должен обозначить грани остановки желтой полосой, ремонтировать или асфальтировать дорожное покрытие, предотвращает возникновение луж на территории остановки, установить урны, павильон ожидания с местом для сидения, киоск продажи билетов и других товаров или услуг. В свою очередь, "Киевпастранс" должен освободить 20-метровую зону вокруг остановки от временных сооружений.