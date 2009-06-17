Винский подал в отставку

Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Об этом сказано в заявлении И.ВИНСКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Минтранссвязи.

«В соответствии со статьей 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подаю заявление об отставке с должности министра транспорта и связи Украины, - отмечает в заявлении И.ВИНСКИЙ. - Мое заявление обусловлено серьезными разногласиями с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета Министров Украины».

Кроме того, заявляет И.ВИНСКИЙ, «премьер-министром Украины блокируются крайне необходимые для отрасли реформы и выделение необходимых средств для развития объектов инфраструктуры, связанных с проведением у Украины Чемпионата по футболу Евро-2012».

Как сообщал УНИАН, 15 июня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпошта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намерен баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП «Укрпошта» на проведение предвыборной кампании.

Также министр выразил убеждение, что участие премьер-министра в президентских выборах негативно повлияет на работу органов исполнительной власти.