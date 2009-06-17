Тимошенко: Украина обеспечит Евро-2012 своими автобусами

Украина способна обеспечить чемпионат по футболу "Евро-2012", который пройдет на Украине и в Польше, автобусами собственного производства, считает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает РИА Новости..

"Я верю в то, что Украина может обеспечить Евро-2012 своими автобусами", - сказала Тимошенко, открывая в среду автовыставку, организованную украинскими производителями автобусов во внутреннем дворе здания правительства Украины.

С посещения этой выставки премьер-министром и всеми министрами началось в среду заседание украинского правительства.

Премьер-министр отметила, что Украине необходимо достойно подготовиться к проведению "Евро-2012", в том числе, в обеспечении чемпионата автотранспортом.

"Сегодня идет обсуждение, какие автобусы закупить для этой цели. Или закупить за границей технику, или Украина способна сама поставить свои украинские автобусы для обслуживания всех гостей, которые приедут в Украину на Евро-2012", - сказала премьер-министр, добавив, что сейчас у членов правительства есть возможность познакомиться с продукцией всех украинских предприятий, которые производят автобусы.

На выставке представлены автобусы ведущих украинских производителей (Львовский и Запорожский автозаводы, корпорации "Богдан" и "Эталон" и другие).