Винский не пришел на заседание Кабмина

На сегодняшнем заседании правительства не присутствует Иосиф ВИНСКИЙ, заявивший о своей отставке с должности министра транспорта и связи Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ВИНСКОГО и Министерство транспорта и связи представляет первый заместитель министра Владимир РАБОТНЕВ.

В соответствии с повесткой дня заседания КМУ, И.ВИНСКИЙ должен был представлять два проекта решений, в том числе – проект Указа Президента Украины «О внесении изменений в дополнение №10 к Указу Президента №277 от 21 марта 2002 года», а также проект распоряжения Кабмина «О сокращении одной должности первого заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины».