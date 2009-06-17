CМАП заявляет о незаконных увольнениях

"Служба международных автомобильных перевозок" (СМАП) заявляет о незаконных увольнениях на предприятии после освобождения от должности приказом министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО директора СМАП Анатолия ТКАЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель профсоюзного комитета СМАП Владимир ПЕРЕСУНЬКО.

По его словам, после незаконной смены устава предприятия, поскольку это было проведено без участия трудового коллектива, освобождения от должности директора, который в тот момент находился на больничном, на предприятии «пошли репрессивные увольнения».

В частности, сказал В. ПЕРЕСУНЬКО, и.о. директора СМАП Олег УШАКОВ уволил в начале июня т.г. первого заместителя директора СМАП Александра НЕРОНОВА, начальника управления оперативного контроля международных перевозок Николая КРЕСНОГО, главного бухгалтера и других, а также самого В.ПЕРЕСУНЬКО.

По его словам, данные увольнения осуществлялись с нарушением Закона Украины "О труде", поскольку уволенные находились на больничном.

В связи с этим, сообщил В.ПЕРЕСУНЬКО, СМАП обратилась к министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ с письмом, содержащим просьбу поручить Госдепартаменту надзора за соблюдением законодательства о труде срочно проверить соблюдение законодательства о труде в Министерстве транспорта и связи, а также СМАП.

Как сообщал УНИАН, приказом министерства 12 мая т.г. был уволен директор СМАП Анатолий ТКАЧЕНКО. В приказе указывается, что А.ТКАЧЕНКО уволен по результатам проверки КРУ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В частности, в документе отмечается, что результаты проведенной проверки засвидетельствовали, что руководителем предприятия не в полной мере обеспечено соблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», допущены многочисленные нарушения при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. Вследствие этого с А.ТКАЧЕНКО досрочно расторгнут контракт.

При этом министерство возложило исполнение обязанностей директора ГП «Служба международных автомобильных перевозок» на Олега УШАКОВА.