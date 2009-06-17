"Лаборатория Касперского" обезвредила 25-миллионный вирус

"Лаборатория Касперского", разработчик и производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, обнаружил 25-миллионную вредоносную компьютерную программу.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

По данным пресс-службы, каждый год число компьютерных угроз увеличивается в несколько раз.

"Лаборатория Касперского" прогнозировала десятикратный рост количества вредоносных программ: с 2,2 млн. в 2007 г. до 20 млн. в 2008. Однако темпы развития киберпреступной индустрии опередили даже самые смелые прогнозы», - отмечается в сообщении.

Экспертами "Лаборатории Касперского" в июне был обнаружен сетевой червь, ставший 25-миллионной вредоносной программой, добавленной в антивирусные базы компании.

"Юбилейным" червем стала очередная модификация Koobface, Net-Worm.Win32.Koobface, нацеленного на пользователей популярных социальных сетей Facebook и MySpace. Появление новой версии Koobface еще раз подтверждает прогнозы "Лаборатории Касперского" об увеличении угроз в социальных сетях.

Для распространения червь использует простой метод. Пользователь социальной сети получает якобы от своего друга ссылку на некий видеоролик, хранящийся на неизвестном сайте, затем, при попытке просмотреть видео, ему сообщается о необходимости обновить Flash Player. Однако вместо обновления на компьютер пользователя устанавливается червь Koobface, который содержит в себе бэкдор-функционал, позволяющий получать команды от сервера управления.

По мнению компании, широкое распространение вредоносных программ семейства Koobface еще раз подтвердило прогнозы "Лаборатории Касперского" об увеличении

числа и технологичности вредоносных программ. Рост интереса интернет-мошенников к социальным сетям предсказывался экспертами компании еще в начале 2008 г. Очевидно, что со временем число и технический уровень угроз будет только увеличиваться. Для эффективного противодействия современным вредоносным программам, таким как Koobface, требуется комплексное антивирусное решение, обеспечивающее эффективную

многоуровневую защиту.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании защищают компьютеры и мобильные устройства более 250 млн. пользователей во всем мире, технологии используются в продуктах крупнейших мировых поставщиков программных и аппаратных решений.

«Лаборатория Касперского» является группой компаний с центральным офисом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками локальных представительств.