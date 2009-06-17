"Лексус" на 1,5 часа парализовал движение троллейбусов в Киеве

В Киеве на 1,5 часа было остановлено движение троллейбусов из-за припаркованного в неустановленном месте "Лексуса", сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Киевпасстранс», 16 июня в 15:30 произошла задержка движения троллейбусных маршрутов № 16 и № 18 в результате несанкционированной парковки автомобиля «Лексус» на Майдане Незалежности.

Работникам КП «Киевпасстранс» и ГАИ Главного управления МВД Украины в городе Киеве, которые оперативно выехали на место события, не удалось возобновить движение троллейбусов, поскольку водителя частного автомобиля не было вблизи транспортного средства. В 16:55 пассажиры самостоятельно переставили легковой автомобиль, после чего движение троллейбусов было возобновлено.

Для обеспечения пассажироперевозок в этот период водители КП «Киевпастранс» осуществляли разворот части троллейбусов на станции метро «Лукьяновская».

Как отмечают в коммунальном предприятии, "неоправданные действия водителя частного автомобиля привели к срыву пассажирских перевозок с 15:30 до 16:55 на участке «Станция метро «Лукьяновская» – Майдан Незалежности» и нанесли существенный материальный ущерб предприятию".

Как сообщал УНИАН, 16 февраля 2009 года Министерство юстиции сообщило, что утратил действие Порядок задержания и хранения эвакуированных с улиц столицы автомобилей. По данным Минюста, приказ об утрате действия порядка был издан 13 февраля. Он издан с целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства вышеупомянутого порядка. В соответствии со статьей 2652 Кодекса Украины об административных правонарушениях порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках должен определяться Кабинетом министров Украины.

После заявления Минюста эвакуаторы прекратили работу на территории Киева.