«Укркрюинг» опроверг вероятность расстрела экипажа «Арианы»

В Государственном предприятии «Укркрюинг» опровергли информацию о возможности расстрела пиратами украинского экипажа судна «Ариана».

Как заявила сегодня УНИАН начальник оперативного отдела крюинговой компании в Одессе Ирина ГОНЧАР, «тот бред, который пишут СМИ, я комментировать не буду. Переговоры ведутся и не прекращаются ни на день».

Ряд СМИ, считает И.ГОНЧАР, сообщили ложную информацию, обнародовав письмо, якобы написанное моряками захваченной корсарами «Арианы». В этом письме экипаж судна просит оказать им помощь и срочно заплатить сомалийским пиратам выкуп, так как те угрожают расстрелом.

И.ГОНЧАР также сообщила, что капитан «Арианы» связывался с судовладельцем два дня назад и сообщил, что опасность команде не угрожает.

«Капитан подтвердил, что все здоровы, продовольствие есть, пираты ведут себя неагрессивно. Да, у судна заканчивается топливо, но сейчас ведутся переговоры по решению данного вопроса», - отметила начальник отдела.

По ее словам, дата окончания переговоров все еще неизвестна.

Как уже сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 человека) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая. Корабль выходил из Бразилии на Ближний Восток и вез 35 тыс. тонн сои. Владельцем судна является компания Candela Shipping, зарегистрированная на Мальте, оператор – британская Seven Seas Maritime. За освобождение судна пираты требуют 10 млн. долларов.